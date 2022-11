Wunschbaum für Tiere in Maisach

Jetzt in der Weihnachtszeit Herzenswünsche erfüllen. Dafür gibts in ganz Oberbayern viele Wunschbäume. Der ungewöhnlichste steht aber wahrscheinlich hier in Maisach. Nicole Wünschirs hat in ihrem Tiergeschäft wieder einen Wunschbaum für Tierheim-Tiere aufgestellt. Dran hängen die Wünsche der Tiere, zum Beispiel Spielzeug oder ein neues Geschirr. Die Tiere kommen aus den Tierheimen in Dachau, Überacker und Starnberg und suchen alle auch ein neues Zuhause. Von Tieren als Weihnachtsgeschenk raten die Profis aber trotzdem ab. Weitere Infos findet ihr hier.