XXXLutz in Aschheim eröffnet neu! Gewinnt vom 21.-23.10. EurenKaufvertrag zurück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmekarten mit den Teilnahmebedingungen sind in der Verkaufsfiliale XXXLutz in Aschheim erhältlich. Jeder Kaufvertrag ist für das Gewinnspiel zugelassen, der schriftlich dokumentiert und unterschrieben ist und zwischen dem 21.10. und 23.10.2021 bei XXXLutz in Aschheim abgeschlossen wurde. Barverkäufe sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Losziehung ermittelt. Teilnahmeschluss mit anschließender Verkündung der Gewinner ist am 23.10.2021, um 19.30 Uhr. Der erste Gewinner erhält den vollständigen Kaufpreis gutgeschrieben, der zweite Gewinner 50 % und der dritte Gewinner 20 %. Sollte ein verkündeter Gewinner nicht vor Ort sein, wird er schriftlich benachrichtigt. Beansprucht ein Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen seinen Gewinn bei der in der Gewinnbenachrichtigung angegebenen Stelle, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird erneut nach gleichem Verfahren ein Gewinner ermittelt und benachrichtigt. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Mitarbeiter der XXXLutz Unternehmensgruppe und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Wir werden personenbezogene Daten als Veranstalter dieses Gewinnspiels nur verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Begründung des Rechtsverhältnisses mit dem Teilnehmer sowie zur anschließenden Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles erforderlich ist. Hierfür dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Ihnen stehen bezüglich der verarbeiteten Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimerstr. 59, 97084 Würzburg.