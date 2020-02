Zapft beim Königlichen Starkbierfest FFB das erste Fass an

Fühlt Euch wie ein Bürgermeister! Ihr habt die Chance beim Königlichen Starkbierfest Fürstenfeldbruck am 07. März das erste Fass Bockbier anzuzapfen. Die König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg schenkt den Kaltenberg Ritterbock und den Prinzregent Luitpold Weizenbock aus. Aber Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Erich Raff wird nur ein Fass anzapfen. Für das zweite, wird noch jemand gesucht. Unsere Moderatorin Katharina von „Die Pürzers am Morgen“, die das Starkbierfest moderiert, hat dankend abgelehnt. Und so wird der Job nun verlost.

Neben der Ehre und dem Nervenkitzel gibt es ein weiteres Plus für den/die Gewinner*in. Er/sie darf auch noch drei Freunde kostenlos mit aufs Starkbierfest mitnehmen. Eine Veranstaltung, für die die Karten in kürzester Zeit ausverkauft waren.

Also wenn Ihr Lust habt, einmal ein Fass auf großer Bühne anzuzapfen, bewirbt Euch gleich hier.

Anmeldeschluss ist der 27.02.2020