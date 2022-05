Zeig her dein Kraut, Fürstenfeldbruck! Damit ruft der Landesbund für Vogelschutz nun zu ihrer Mitmachaktion auf. Im gesamten Landkreis sollen die Bürgerinnen und Bürger nach Unkraut Ausschau halten und mit Straßenkreide den Namen der Pflanze dazu schreiben. Egal ob Brennnessel, Löwenzahn oder auch der Stechapfel – ein Foto vom Unkraut kann dann auf Instagram gepostet oder per Mail an den LBV gesendet werden. Und damit die Pflanzen auch richtig bestimmt werden können, hat der Naturschutzverein ein paar Tipps auf ihrer Homepage zusammengestellt. Die findet ihr hier.