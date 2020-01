Die Münchner Polizei hofft auf Hinweise: Auf einer Baustelle im Marsfeld haben Bauarbeiter heute Morgen einen verletzten Mann gefunden, der nur noch seine Unterwäsche anhatte. Der 47-jährige Pole war stark unterkühlt, hatte am ganzen Körper Schürfwunden und mehrere Platzwunden am Kopf. Er kam ins Krankenhaus. Was ihm passiert ist – dazu konnte der Mannaktuell noch nichts sagen. Die Polizei geht aber davon aus, dass er sich nicht selbst verletzt hat.