Zeugnisaktionen im TOP FM Land

Das Schulzeugnis in der Hand und dann ab kostenlos Bahnfahren. Ja, das war für 1er Schüler in Bayern normal. Wegen Corona bietet die Bahn das aber dieses Jahr nicht an. Wir haben für Euch herausgefunden, welche Zeugnisaktionen dieses Jahr dennoch stattfinden.

Wer mindestens eine 1 im Zeugnis hat, kann in den Sommerferien wieder kostenlos Schiff fahren. Und zwar mit allen Linienschiffen auf dem Ammersee, Starnberger See, Königssee und Tegernsee. Voraussetzung ist aber, dass die Kinder (bis 17 Jahre) neben dem Zeugnis auch einen voll zahlenden Familienangehörigen mit dabei hat.

Auch die Therme Erding hat ein tolles Angebot. Jeder der am letzten Schultag kommt und sein Schulzeugnis vorzeigt, darf eine Stunde umsonst länger im Schwimmbad bleiben. Obendrauf bekommt man für einen 1er noch eine Kugel ein gratis dazu.

Aber auch an die nicht so guten Schüler ist gedacht. Beispielsweise im Hochseilgarten in Utting. Hier können Schüler jeden Mittwoch kostenlos klettern, wenn sie eine 4 oder schlechter in Sport bekommen haben.

Bei Thalia gibt es für jeden mit einer 1 im Fach Deutsch einen 5 Eurogutschein, mit dem man sich dann ein Buch kaufen kann. Ein ähnliches Angebot hat das Möbelhaus Höffner. Dort bekommt Schüler für jeden 1er, den sie im Zeugnis haben, einen 5 Eurogutschein.