Zeugnisaktionen in Oberbayern

Das Coronaschuljahr ist endlich vorbei und die Schülerinnen und Schüler in Oberbayern haben sich die Ferien redlich verdient. Davor gibt es am Freitag aber noch Zeugnisse und mit denen können die Kinder einiges in Oberbayern absahnen.

Im Stadtpark Fürstenfeldbruck gibt es direkt am Freitag ein Zeugnisfest. Von 10.00 bis 14.00 Uhr gibt’s zum Ferienauftakt Spiel, Spaß und Aktion – die ersten 500 Kinders können sich auf eine 1er Breze und ein Getränk umsonst freuen und mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern in die Ferien hineinfeiern.

Ein cooles Zeugnis-Bonbon spendiert auch 2022 wieder die Bayerische Seenschifffahrt: mit mindestens einer Eins im Zeugnis können die Kids (bis 17 Jahre) in Begleitung eines voll zahlenden Familienmitglieds kostenlos mit allen Linienschiffen auf dem Ammersee, Starnberger See, Königsee und Tegernsee fahren. Die Vergünstigung gilt während der gesamten bayerischen Sommerferien (30. Juli bis 12. September 2022) und kann beliebig oft genutzt werden. Kids, die nach der ersten Klasse das Klassenziel erreicht haben, können den Bonus ebenfalls nutzen.

Bei der Therme Erding gibt es für alle, die am Freitag, den 29. Juli ihr Zeugnis an den Kassen der Therme Erding vorzeigen eine Bonusstunde – so wird der Aufenthalt in der Therme gratis um eine Stunde verlängert. Sind im Zeugnis eine oder mehrere Einser, dann verschenkt die Therme Erding dafür noch eine Kugel Eis.

In den Stachus Passagen am Karlsplatz in München können die Kids mit ihren Zeugnissen am Freitag, 29.07. und Samstag, 30.07. – jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr – richtig absahnen. Insgesamt 15 verschiedene Shops und Restaurants beteiligen sich an der Aktion und haben tolle Überraschungen und kleine Geschenke parat. Noten spielen hierbei keine Rolle! Jeder, der sein Zeugnis vorzeigt, kann mitmachen. Im ersten Untergeschoss vor dem Blumen-Outlet können die kostenlosen Zeugnistag-Flyer abgeholt werden, mit den Infos, welche Geschäfte und Restaurants mit welchen Aktionen mitmachen. Dann können die Kids direkt ihre Tour starten, den Flyer in den Aktions-Shops und -Restaurants abstempeln lassen – und absahnen.

Und auch Möbel-Höffner hat am 29. und 30. Juli von 10.00 bis 19.00 Uhr in München-Freiham eine tolle Zeugnis-Aktion: Wenn die Kids im „Höffi Kids Club“ angemeldet sind und ihr Zeugnis vorzeigen, können sie für maximal sechs Einser jeweils einen 5-Euro-Gutschein abkassieren (also insgesamt bis maximal 30 Euro).