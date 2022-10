In Frischhaltefolie eingewickelt haben Zollbeamte am Münchner Flughafen einen lebenden Alligator gefunden und befreit. Wie sie erst jetzt mitgeteilt haben, war das Tier schon Ende September in einem Koffer aus den USA entdeckt worden. Das Tier ist jetzt in der Münchner Reptilienauffangstation, gegen die Reisenden wird ermittelt.