Zolling: Bücherschrank auf Rädern

Leseratten aufgepasst! Hier in Zolling gibt es jetzt einen Bücherschrank. Aber nicht irgendeinen: Ein knatterndes kleines Zweitakter-Dreirad bringt die Bücher in die Zollinger Ortsteile. Das Prinzip Bücherschrank gilt auch bei diesem sogenannten „MoBi“: Gut erhaltene Bücher, die man aber nicht mehr lesen will, kann man hineinstellen und sich dafür andere Bücher mitnehmen. Von Kindergeschichten über aktuelle Bestseller-Romane bis hin zu Kochbüchern ist alles dabei. Der knatternde Bücherschrank steht immer abwechselnd am Zollinger Rathausplatz, am Dorfplatz in Palzing und in Oberappersdorf. Alle Standorte bis Ende des Jahres hat die Gemeinde auf ihrer Homepage aufgelistet.