Zolling: Narhalla plant mit Fasching

Viele Kommunen wissen immer noch nicht, ob das wirklich was mit den Weihnachtsmärkten wird oder nicht. Und für die Faschingsvereine ist die Ungewissheit noch viel größer. Hier in Zolling hofft die Narhalla auf einen normalen Fasching. Sie hat ihr Programm aber vorsichtshalber schon mal deutlich abgespeckt. Es wird kein Prinzenpaar geben und nur halb so vielen Auftritten wie normal. Zum Auftakt am 08. Januar soll es aber einen großen Schwarz-Weiß-Ball geben. Und auch der Kinderball, das Faschingstreiben im Bürgerhaus und der Rosenmontagsball sind geplant. Da muss jetzt nur noch die Pandemie mitspielen.