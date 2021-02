Zorneding: Faschingstüten für Kinder und Jugendliche

Wenigstens so ein bisschen Faschingsgefühl kommt damit nach Hause. In Zorneding im Landkreis Ebersberg verteilen die Jugendreferenten aktuell Wundertüten. Darin sind Deko-Artikel und andere Überraschungen, damit Kinder und Jugendliche nicht ganz auf den Faschingsspaß verzichten. Die finanziellen Mittel stellt die Gemeinde selbst, inspiriert ist die Aktion von der Münchner PA/Spielkultur. Wer eine Tüte haben möchte, kann sich noch bis morgen per Mail an die Gemeinde wenden. Angeben braucht man Name, Alter und Adresse der Kinder – die Tüten werden dann noch am Wochenende ausgeliefert. Die E-Mail Adresse ist die fasching@zorneding.bayern.de