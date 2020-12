In Zorneding im Landkreis Ebersberg kosten Fehlalarme bei der Feuerwehr künftig deutlich mehr – 300 Euro anstatt der bisherigen 180 Euro. Bürgermeister Mayr sagte, dass die Fehlalarme zuletzt Überhand genommen hätten. Wer also demnächst ein Steak in der Pfanne macht, sollte beim Würzen nicht übertreiben, damit der Rauchmelder keinen Alarm auslöst.