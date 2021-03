Zorneding: „Unboxing“ läuft ziemlich gut für Zornedinger

Auf der Videoplattform YouTube gibt es etliche Trends – einer davon ist das sogenannte „Unboxing“. Jemand packt etwas aus, alle anderen schauen dabei zu. Und Peter Pernsteiner aus Zorneding ist ziemlich erfolgreich darin. Er packt Modelleisenbahnen aus – sein erfolgreichstes Video hat mittlerweile über 1 Millionen Klicks. Was aber im Video spontan aussieht, ist ein Haufen Arbeit. Dem Merkur sagte Pernsteiner, dass in einem Fünf-Minuten Video rund drei Tage Arbeit stecken. Die zahlen sich aber in jedem Fall aus. Selbst in Australien schauen die Leute ihm beim „Unboxing“ zu.