Zornedinger Krippenweg zur Weihnachtszeit

Die Idee ist während Corona entstanden, jetzt startet der Krippenweg hier in Zorneding zum zweiten Mal in diesem Jahr. Bis zum 6. Januar werden täglich kleine Krippen beleuchtet, und zwar von Sonnenuntergang bis ca. 22 Uhr. Ausstellungsorte sind zum Beispiel Schaufenster von Geschäften, das Rathaus oder die Feuerwehr. Und es gibt sogar ein Gewinnspiel. Alles was ihr tun müsst: zählen wie viele Schafe insgesamt in den 26 Krippen stehen. Ausgenommen sind die beiden Adventskalender an der Christophoruskirche und am Martinstadl. Am Ende werden 3 Gewinner gezogen. Im Rathaus oder den teilnehmenden Geschäften bekommt ihr die Flyer mit den Teilnehmerkarten zum Eintragen der Zahl der Schafe. Die Karten können dann in den Postkasten der Krippe der Familie Pittroff gegenüber vom Herzog-Stephan-Weg 15 in Zorneding geworfen werden. Teilnahmeschluss ist der 6. Januar. Als Preis gibt es Einkaufsgutscheine. Mehr Infos findet ihr hier.