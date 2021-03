Zufriedenheit mit S-Bahn steigt

Pünktlichere Züge und zufriedenere Kunden, dass wir die Bahn mit dem Projekt „Zukunft S-Bahn München“ schaffen. Das ist 2018 gestartet, und jetzt hat die Bahn eine aus ihrer Sicht positive Zwischenbilanz gezogen. So sei die Zufriedenheit bei den Kunden im letzten Jahr in allen Bereichen um ein paar Prozentpunkte angestiegen. Insgesamt seien Zweidrittel der Fahrgäste mit der S-Bahn zufrieden. Und bei der seien mittlerweile 95 Prozent der Züge pünktlich, was nicht nur daran liege, dass weniger Menschen mit ihr unterwegs sind, sondern auch an den baulichen Verbesserungen, so die Deutsche Bahn. Der Konzern wolle aber auch dieses Jahr weiter investieren, um Zufriedenheit und Pünktlichkeit zu steigern.