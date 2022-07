Lautes Krachen und Rumpeln, dann steht plötzlich ein Eisenbahn-Waggon gefährlich schief. Am Abend ist nahe dem Münchner Hauptbahnhof ein Zug entgleist. Der war auf Rangierfahrt auf dem Weg in die Abstimmung. Fahrgäste waren entsprechend nicht an Bord. Wie die Bundespolizei mitteilt, hat der Lokführer dabei wohl ein Halt zeigendes Signal zu spät erkannt und ist an einer sogenannten Gleissperre entgleist. Jetzt wird wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.