Plötzlich ein lauter Knall am Bahnhof in Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck. Ein durchfahrender Schnellzug hatte gleich mehrere Steine durch die Luft geschleudert. Einer davon hat auch die Wand eines der Wartehäuschen getroffen, die sofort zersplittert ist. Glücklicherweise wurde kein Mensch am Bahnsteig getroffen.