Zugunglück Schäftlarn: Signal Richtung München war rot

Neue Erkenntnisse im Fall des Zugunglücks bei Schäftlarn im Landkreis München. Die Staatsanwaltschaft führ einen der Lokführer nun offiziell als Beschuldigten. Der 54-Jährige aus dem Raum Fürstenfeldbruck hatte am Montag die S-Bahn Richtung München gesteuert. Nach dem Halt in Ebenhausen soll er ein rotes Signal überfahren haben. Dafür muss er laut Experten den automatischen Bremsmechanismus normal mit einem manuellen Knopfdruck ausschalten. Dies ist nur erlaubt, wenn der Fahrdienstleiter im zuständigen Stellwerk das auch genehmigt. Dieser hat die gesamte Strecke nämlich im Überblick. Ob dies am Montag der Fall war oder der S-Bahn-Fahrer selbstständig gehandelt hat oder es ein technisches Problem gab, ist noch nicht abschließend geklärt. Der 54-jährige Lokführer wurde gestern vernommen, sein Haus bereits noch in der Unfallnacht durchsucht. Sein Anwalt hat ihm dazu geraten, vorerst zu dem Vorfall zu schweigen. Der Lokführer liegt weiterhin schwer verletzt im Krankenhaus.

Laut den Ermittlern hatte der entgegenkommende Zug sofort ein Haltesignal bekommen, als die S-Bahn Richtung München ihr rotes Signal überfahren hatte. Der andere Zug bremste sofort ab. Auch der Lokführer aus dem Raum Fürstenfeldbruck bremste seine S-Bahn vor dem Zusammenprall noch ab, beide konnten den Unfall aber nicht mehr verhindern.

Ein 24 Jahre alter Passagier kam bei dem Unglück ums Leben. Beide Lokführer und vier weitere Fahrgäste wurden schwer verletzt. Insgesamt wurden 18 Verletzte im Krankenhaus versorgt. Rund 25 weitere Fahrgäste waren wegen leichter Verletzungen noch am Unglückort ambulant behandelt worden. In beiden S-Bahnen saßen jeweils rund 60 Menschen.

Es ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Zugstrecke und die B11 sind im Bereich Ebenhausen-Schäftlarn weiterhin gesperrt. Erst heute hat die Bergung der S-Bahnen beginnen können. In den letzten beiden Tagen war noch ein Gutachter vor Ort. Dieser hatte bereits zum Zugunglück von Bad Aibling das Gutachten erstellt.

Die Staatsanwaltschaft München I hat zahlreiches Beweismaterial sichergestellt, wie die Handys der Lokführer und Fahrdienstleiter und die Fahrtenschreiber der S-Bahnen. Laut der Staatsanwaltschaft ist die Datenmenge so groß, wie bei einem Flugzeugabsturz. Sie bittet daher um Geduld. Es werde noch länger dauern, bis alle Daten ausgewertet sind. Erst dann könne man klarer sagen, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin ergebnisoffen in alle Richtungen.