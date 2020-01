Zum 186. Mal ohne Ticket in der Bahn erwischt

Er ist offenbar ein intensiver Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel rund um München – dass man dafür auch zahlen muss, das hat dem Baden Württemberger wohl noch niemand gesagt. Ganze 186 Mal haben Fahrkartenkontrolleure den 67-Jährigen bis heute ohne Ticket in der Bahn erwischt. Gestern in der S8 in Richtung Flughafen hat die hinzugerufene Bundespolizei ihn dann direkt festgenommen, nachdem die Geduld des zuständigen Staatsanwalts offensichtlich am Ende war und der Strafverfolger Untersuchungshaftbefehl beantragt hat.