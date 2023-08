Dramatischer Unfall in München. Zwei Brüder, 5 und 7 Jahre alt, sind aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Die beiden waren alleine in der Wohnung als das Unglück passiert ist. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Mutter war zum Unfallzeitpunkt selbst stationär in einer Klinik, der Vater gerade auf dem Weg zu ihr. Wie die beiden genau aus dem Fenster gestürzt sind, ist aktuell noch unklar.