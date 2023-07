Zwei Münchner Traditionskaufhäuser stehen zum Verkauf

Geht dem österreichischen Immobilien-Milliardär René Benko das Geld aus? Aus bislang unbekannten Gründen will er laut der Abendzeitung zwei Münchner Traditionskaufhäuser loswerden. Zum Verkauf stehen demnach die Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz und das frühere Kaut-Bullinger-Haus in der Innenstadt. Jeweils rund 100 Millionen Euro will Benko für die Gebäude. Konkret heißt das: Die Galeria-Mitarbeiter am Rotkreuzplatz müssen schon wieder um ihre Arbeitsplätze zittern. Dass ein neuer Besitzer das Gebäude weiter als Kaufhaus nutzen will, gilt als unwahrscheinlich.