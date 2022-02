Zweiter Bürgerdialog für die Starnberger Bewerbung zur Landesgartenschau

Blühende Landschaften, das plant Starnberg in zehn Jahren. Dann soll nämlich die Landesgartenschau hier in der Stadt zu Gast sein. Aktuell läuft die Bewerbungsphase und da sollen auch die Bürger mitreden dürfen. Am Mittwoch findet dazu wieder ein Bürgerdialog statt. So einen hat es schon im Dezember gegeben, da sind viele Ideen zusammengekommen. Die sollen jetzt weiter ausgearbeitet werden. Die Meinungen der Bürger fließen dabei direkt in die Starnberger Bewerbung für die Landesgartenschau ein. Anmelden geht noch bis morgen per Mail an landesgartenschau@starnberg.de. Weitere Infos gibt es unter www.starnberg2032.de.