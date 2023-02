Ein gemütliches Lagerfeuer endet in einem einstündigen Einsatz mit Dutzenden von Einsatzkräften. Gestern Abend hat das kleine Lagerfeuer von zwei Zwölfjährigen in Zorneding im Landkreis Ebersberg auf eine Schallschutzmauer übergegriffen, die mit Holzplanken verkleidet war. Die Mauer musste durch die Feuerwehr in einer aufwendigen Prozedur teils zerstört werden, um das Innere löschen zu können.