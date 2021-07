Eine Legende verlässt die Bühne dieser Welt. Der Sänger und Bassist der US-Rockband ZZ Too, Dusty Hill, ist tot. Wie seine Bandmitglieder auf Facebook mitteilen, ist Dusty im Alter von 72 Jahren friedlich in seinem zu Hause in Houston im Schlaf verstorben. Zusammen mit Sänger und Gitarrist Billy Gibbson war Dusty Hill mit dem langen Bart Markenzeichen der Rockband.